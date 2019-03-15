Kervansaray’ın turizm sektöründeki ilk yatırımı olan ve 1982 yılında Bursa’nın kayak merkezi Uludağ’da kapılarını açan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından yeniden hizmete girdi.

Kervansaray Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer öncülüğünde yürütülen hukuki mücadele sonucunda, Kervansaray yönetimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında varılan anlaşmayla, Kervansaray Uludağ Oteli'nin tahsisi 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere ihya edildi.

Kervansaray Yatırım Holding’in tekrar eski günlerine dönmesiyle ilgili süreci anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, “Eve kadar haciz gelince biz bu işe el atmamız gerektiğini düşündük. Hisselerin yüzde 66’sı zaten bendeydi. İmza yetkisini üzerime aldım. Halka açık şirketle ilgili önceki yönetiminin kötü niyeti söz konusuydu. Şimdi tekrar bir başarı hikayesi yazılması için kolları sıvadık. Profesyonel ekip kurduk. Borçlarımızı sıraya koyarak ödemeye başladık. Mahkemelik olunmuş Bakanlıklar dahil tüm kurumlarla arayı düzeltmeye başladık. 63 yıllık tahsis zaten akabinde oluştu. Uludağ birinci bölge resmen piknik alanına dönüşmüştü, yeni yatırımlarımızla otelimizi açtık ve esnafın da yüzü güldü.” dedi.

Devlete olan borçlarımızı önceliklendirdik

Tümer, Kervansaray Uludağ özelinde birkaç yenilik düşündüklerini, bir iki sponsorla görüştüklerini, ışıklandırma ile gece kayağının da yapılmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Uludağ oteli ile ilgili Orman Bakanlığı ile mahkeme sürecini temizlediklerini, hiç bir sorunun kalmadığını ifade eden Tümer, “Bizim holding bünyemizde 6 otelimiz var. Bursa şehir içinde iki otelimiz bulunuyor. Uludağ var. Antalya’da 2, Marmaris’te bir otelimiz daha bulunuyor. Biz şimdi Kervansaray’da ikinci başarı hikayesini kısa sürede yazacağız. Buna inanıyoruz. Devraldığımız dönemden itibaren önceliği devlet borçlarına verdik ve yapılandırmalarımızı gününde ödemeye başladık. Borçlarımızı sırasıyla ödeyeceğiz. Gelen parayı doğru yere akıttığınız zaman doğru yere ödediğiniz zaman problemin aslında çözülebildiğini görüyorsunuz. Yatırımcılarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz.” dedi.