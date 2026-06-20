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        Haberler Gündem Güvenlik Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

        Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

        Edirne Keşan'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 00:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

        Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda salı günü "tefecilik" suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin Yörük Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        DHA'nın haberine göre, operasyonda, A.K, M.K, Ş.K, K.K, C.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 50 bin lira değerinde 19 senet, 4 milyon 150 bin lira alacak yazılı not defteri, 10 tapu, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN TÜMÜ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin yüksek faizle borç verdiği 59 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Jandarma komutanlığındaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından işlemleri tamamlanan ve bugün Keşan'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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