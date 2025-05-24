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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi! | Son dakika haberleri

        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!

        Kastamonu'da, geçen yıl başı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Adem Yeşilgil davasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık Niyazi K., oyuna getirildiğini, gönül ilişkisi olduğu Şerife K.'nin azmettirmesiyle cinayeti işlediğini söyledi. Her iki sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:25
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        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
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        Kastamonu'nun merkez Dereköy kırsalındaki sulama kanalında geçen yıl 5 Mayıs'ta, başsız ceset bulunmuş, otopside cesedin Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu tespit edilmişti.

        ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre olayla ilgili gözaltına alınan Niyazi K, Esat Ö. ve Şerife K. tutuklanmıştı.

        ŞERİFE DURUŞMAYA KATILMADI

        Öldürülen Adem Yeşilgil.
        Öldürülen Adem Yeşilgil.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kanalda Adem Yeşilgil'in cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan Esat Ö. hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanamadığı için tutuklu sanık Şerife K. duruşmaya katılamadı.

        "ŞERİFE BENİ TEHDİT ETTİ"

        Niyazi K, savunmasında, daha önceki ifadesinin geçersiz olduğunu belirterek, arkadaşlıklarını bitirmek istemesi ve kendisine ait cinsel içerikli videolar üzerinden Şerife K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

        "ŞERİFE ENİŞTESİNİ ÇAĞIRDI"

        Olay günü Şerife K. ile buluştuğunu belirten Niyazi K, "Amacım ikna edip kimse zarar görmeden bitirmekti. Ancak ikna olmayan Şerife, eniştesini aradı" dedi.

        "CİNAYETE SEVGİLİM AZMETTİRDİ" DEDİ

        Daha sonra Adem Yeşilgil'in yanlarına geldiğini ve peş peşe bir yere gittiklerini anlatan Niyazi K, Adem Yeşilgil'in tehditle kendisinden 2 milyon TL para istediğini, olay sırasında panikle iki üç kez tetiğe bastığını iddia etti.

        "ADEM İLE 3.5 YIL İLİŞKİSİ OLMUŞ"

        İHA'daki habere göre Niyazi K. duruşmada, "Adem ile birlikte bir plan yapıp olayların bu noktaya kadar gelmesine sebep olmuşlardır. Adem’e nasıl bu kadar güvendiğini sorduğumda da 3.5 yıl kadar birlikteliğinin olduğunu söyledi. Benimle tanıştıktan sonra bir daha beraber olmadığını söyledi.

        "BENİ BİR OYUNUN İÇİNE ÇEKTİLER"

        Ben de bu ilişkiyi bitirmek istediğimde eniştesiyle birlikte bu korkunç planlarını faaliyete geçirmeye karar vermişler. Ben, Şerife ve Adem tarafından akıl almaz bir oyunun içerisine çekildim. Beni namusumla sınayarak sindirmeye ve kullanmaya çalıştıklarını anladığımda her şey için çok geç olmuştu. Bu olay dolayısıyla çok pişman olduğumu belirtmek isterim" dedi.

        Olayı istemeyerek gerçekleştirdiğini iddia eden Niyazi K., "Olay sonrası Şerife her şeyi bana itiraf etti. O gece o olay yaşanmasaydı, Adem 80 gram metamfetamini haberim olmadan arazime koyacakmış. Sonra beni ihbar edeceklerdi, ben de uyuşturucudan cezaevine girecektim. Kendimi nasıl aklayabilirdim, aklayamazdım. Ben, 2 milyon lirayı size vereyim ya da benim üzerimde silah olmasaydı zaten o beni vuracaktı.

        Elini beline atınca ben de silahı çektim. Şerife’nin laneti oldu, Şerife azmettirdi ben de bu suçu işledim. Esat’ın cinayetten haberi yoktu, onunla sadece uyuşturucu içerdik, sattığını da bilmiyorum" diye konuştu. Esat Ö. de kendisinin yaşananlardan haberinin olmadığını belirtti.

        İKİSİ İÇİNDE AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Duruşmada, Adem Yeşilgil'in yakınları ve avukatları da dinlendi. Daha sonra Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Niyazi K. ve Şerife K'nin ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, Esat Ö'nün de delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

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        #kastamonu
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