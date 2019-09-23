Kestane şekeri için Bursa’ ya gitmenize gerek yok, evde bu lezzetli şekeri yapabilirsiniz.
Kestane Şekeri Tarifi Malzemeleri:
- ½ Kestane
- 3 Su bardağı şeker,
- 2 bardak su
- 1 paket vanilya
Kestane Şekeri Tarifi Yapımı:
Yarım kilo kestane ön ve arkasından çizilerek yıkanır.
Yıkandıktan sonra, ateşte kaynatmadan 3 saat kısık ateşte pişirilir.
Pişirme sayesinde kestaneler kabuklarından ayrılmaya başlar.
Ateşten alınan kestaneler kabuklarından çıkarılır.
Ayrı bir kapta şeker ve su kaynatılarak şerbeti yapılır, ateşten indirmeden vanilya eklenir.
Hazırlanan şerbet kestanelerin üzerine dökülür ve 3 gün bu şekilde bekletilir.
3 gün sonra kestanenin bulunduğu kabı, su dolu başka bir tencerenin üstüne alıp ağzını kapatarak, buharlama yoluyla 1 saat hafif ateşte pişirilir.
Bu işlem 6 gün boyunca tekrarlanır.
6. günün sonunda kestane şekeri yemeye hazırdır, afiyet olsun.
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