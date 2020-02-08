Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ederken yeni transfer Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu.
Boateng'in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.
Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.
Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.
YORUMLAR