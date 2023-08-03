Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

STAT: Arena Kombetare

HAKEM: Stuart Attwell (İngiltere)

SAAT: 21.00

YAYIN: S Sport Plus

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Kartal'ın alacağı herhangi bir galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de tur atlamasını sağlayacak.

AVRUPA'DA 232. MÜSABAKA

Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 231 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 85 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 302 defa havalandırırken kalesinde de 347 gole engel olamadı.