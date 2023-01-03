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Kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! İşte 2023 yeni kıdem tazminatı tavanı...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı açıklanırken gözler kıdem tazminatı tavan fiyatına çevrildi. Milyonlarca EYT'li tarafından merakla takip edilen kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarıyla netleşirken nihai rakam için refah payı bekleniyor. İşte, 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplaması hakkında merak edilenler...

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  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavan ücreti de netleşti. Nihai rakamlar için refah payı beklenirken ek zam kararıyla rakamlar yeniden güncellenebilir. Asgari ücrete göre belirlenmeyen kıdem tazminatı yıllık miktarının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiştir. İşte, memur zammı ile 2023 kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatı hesaplaması hakkında merak edilenler...
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

    Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    2023 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

     

    Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE OLACAK?

    Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10.008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı 2022 yılının ikinci yarısında 32 bin 355 lira idi. Beş yıl süreyle aynı işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren brüt 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak. Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra bu kişinin eline 49.660 TL geçecek. 

     
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı.

    Memur maaşlarına yeni yılda yüzde 16.5 oranında enflasyon farkı uygulanacak. Ancak, memur maaş artışının bununla sınırlı kalmaması, enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılması bekleniyor. Sadece enflasyon farkının yansıtılması durumunda yeni kıdem tazminatı tavanı 18.132 TL olacak.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılının ikinci yarısında 15.371 TL olmakla birlikte, ocak ayından itibaren 17 bin 902 TL'ye yükseldi.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında kalanlar, son brüt ücretleri üzerinden tazminat alacaklar. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanını aşanlar ise ocak ayında belirlenen 17 bin 902 TL'lik yeni tavan üzerinden tazminat alabilecekler.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak verilen tüm para ve para ile ölçülebilen; yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb. gibi destekler de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYI BIRAKAN EYT’LİNİN TAZMİNATI PEŞİN ÖDENİR

    Öncelikle, emekli olup işyerinden ayrılan işçilerin haklarından başlayalım. 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükteki hükümlerine göre, emeklilik dilekçesi vererek işyerinden ayrılan işçilerin kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekir. Ancak, işçi kabul ederse taksitle ödeme yapılabilir. Kıdem tazminatının taksite bağlanması halinde taksitin süresinde ödenmemesi durumunda en yüksek mevduat faizi uygulanır. Faiz işletilebilmesi için işçinin ihtarda bulunması veya icra takibi başlatması gerekir.

    Çalışırken kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin de emeklilik tarihindeki son ücret üzerinden peşin olarak ödenmesi gerekir. İzin ücretinden gelir vergisi ve prim kesilir.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    İHBAR TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

    Normalde iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Ancak, emeklilik gerekçesi ile iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı ödemez. İşverenden de ihbar tazminatı talep edemez.
  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEM TAZMİNATI

    Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi veya işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekiyor.

    Geçmişteki uygulamalarda, emekli aylığı bağlatan işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işveren iki yoldan birini seçiyordu. İşçinin emeklilik tarihine kadar olan kıdem tazminatını ödeyebildiği gibi kıdem tazminatını ödemeden aynı koşullarda çalışmaya devam edebiliyordu. İşçi emeklilikten sonra ne kadar çalışırsa çalışsın, kendi isteği ile ayrıldığında dahi emeklilik öncesi ve sonrası döneme ait kıdem tazminatını son ücreti üzerinden alabiliyordu. Çalışma hayatında yaygın uygulama bu şekilde idi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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