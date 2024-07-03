Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.747,61 %0,62
        DOLAR 32,8109 %-0,12
        EURO 35,1322 %-0,28
        GRAM ALTIN 2.466,33 %0,35
        FAİZ 41,63 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 31,21 %1,97
        BITCOIN 61.378,00 %-0,07
        GBP/TRY 41,5079 %-0,27
        EUR/USD 1,0695 %-0,08
        BRENT 86,60 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.032,76 %0,36
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kıdem tazminatı tavanı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi

        Memur maaş zamlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı yüzde 19,31 oranında artacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı nasıl uygulanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı tavanıyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 03.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Son işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, buna bağlı bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

        Geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Ancak, seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansıtılmadı. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı hesabında da seyyanen zam dikkate alınmadı.

        REKLAM

        Seyyanen zam ocak ayında 12.055 TL’ye yükseldi, temmuz ayında ise 14.383 TL’ye yükselecek. Seyyanen zam yansıtılmadığı için kıdem tazminatı tavanı düşük kaldı.

        YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 41.828 TL

        Bu yılın ocak – haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 41.510 TL olacak.

        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı

        Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 58 liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 30 Haziran 2024 tarihinden önce işten ayrılmış olsaydı 347. 925 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi temmuz ayında işten ayrıldığında 415.100 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 67 bin 175 lira artacak.

        1 TEMMUZ’DAN GEÇERLİ OLACAK

        Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi temmuz ayına sarkmış olsa bile bu kişiler kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamazlar.

        Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikse bile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kıdem tazminatı
        #kıdem tazminatı tavanı
        #2024
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!