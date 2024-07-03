Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Son işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamıyor.

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Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, buna bağlı bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu Geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Ancak, seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansıtılmadı. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı hesabında da seyyanen zam dikkate alınmadı. REKLAM Seyyanen zam ocak ayında 12.055 TL’ye yükseldi, temmuz ayında ise 14.383 TL’ye yükselecek. Seyyanen zam yansıtılmadığı için kıdem tazminatı tavanı düşük kaldı. YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 41.828 TL Bu yılın ocak – haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 41.510 TL olacak.

Haziran enflasyonu açıklandı Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 58 liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 30 Haziran 2024 tarihinden önce işten ayrılmış olsaydı 347. 925 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi temmuz ayında işten ayrıldığında 415.100 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 67 bin 175 lira artacak. 1 TEMMUZ’DAN GEÇERLİ OLACAK