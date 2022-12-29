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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama!

EYT'de kıdem tazminatına dair araştırmalar başladı. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeli haberin ardından kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusunun yanıtına dair bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama!

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  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    Üst üste gelen asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamalarının ardından kıdem tazminatına ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı duruma dair bilgileri bir araya getirdik...
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

    İş Kanunu’na tabi çalışanlar, aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Hak kazanmakla birlikte kıdem tazminatını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

    Koşulların neler olduğu, 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller şöyle:

    - İşverence işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25 / II maddesinde düzenlenen “ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri” dışında bir sebeple işten çıkartılması.

    - İşçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen sağlık, “ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık” ve zorlayıcı sebeplerle iş akdini haklı fesih yapması.
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR?

    Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. 5 yıl süreyle bir işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.

    Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

    (Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Esas No: 2017/14297, Karar No: 2020/1178 ) kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatıldı:

    “Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz.”
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    3 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

    Asgari ücretli: 30 bin 24 lira

    12 bin TL brüt ücret: 36 bin lira

    15 bin 371 üstü brüt ücret: 46 bin 113 lira

    (Hesaplamalarda ihbar tazminatı yoktur, damga verisi düşürülmüştür.)
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    5 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

    Asgari ücretli: 42 bin 530 lira

    12 bin TL brüt ücret: 60 bin lira

    15 bin 371 üstü brüt ücret: 76 bin 855 lira
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

    Asgari ücretli: 85 bin 60 lira

    12 bin TL brüt ücret: 120 bin lira

    15 bin 371 üstü brüt ücret: 153 bin 710 lira
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    15 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

    Asgari ücretli: 127 bin 590 lira

    12 bin TL brüt ücret: 180 bin lira

    15 bin 371 üstü brüt ücret: 230 bin 565 lira
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 EYT kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı!

    20 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

    Asgari ücretli: 170 bin 120 lira

    12 bin TL brüt ücret: 240 bin lira

    15 bin 371 üstü brüt ücret: 307 bin 420 lira

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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