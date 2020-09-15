Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüşecek

Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde saat 13.00'te gerçekleşecek.
Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin "hayırlı olsun" kapsamında olacağı öğrenilirken, Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerin ele alınması da bekleniyor.
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