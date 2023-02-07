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Kilis'te deprem sonrası bilanço ortaya çıktı! İşte Kilis'te son durum...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü 10 ilimizde etkili olan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından Kilis'teki son durum da belli oldu. Konuyla ilgili olarak Kilis'teki resmi rakamları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    Tüm ülkemizde büyük bir acıya sebep olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Kilis'te son durum belli oldu. İşte, milyonlarca vatandaşımızın etkilendiği depremlerde Kilis'in durumu...
  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    KİLİS'TE SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı basın toplantısında depreme ilişkin olarak son verileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Kilis'te, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız var." dedi.

    DEPREMDEKİ SON DURUM

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    TÜRKİYE GÜNE İKİ BÜYÜK DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    DEPREMDE SON DURUM!

    Depremde can kaybı 3 bin 703'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 22 bin 286 yükseldi.
  • KİLİS DEPREM BİLANÇOSU: Kilis'te kaç kişi öldü? Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Kilis son durum

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

    Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi.

    YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

    Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır.

    Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

    Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır.

    Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır."

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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