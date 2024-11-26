Kilisede yoga tepki çekti

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Dereiçi Mahallesi'ndeki tarihi Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde bir grubun yaptığı yoga seansı, tepki çekti.

Kilisede yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından organize edilen etkinlik, Süryani cemaatinde rahatsızlığa yol açtı.

Deliormanlı, kilisede yoga görüntülerini 'hayalimdi' ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

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"KÖTÜ BİR NİYETLE GELMEDİLER"

Kiliseye gelen ekibin 'Meditasyon yapmak istiyoruz' talebini dini bir ritüel olarak algılayarak izin verildiğini belirten Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, "Savur Dereiçi'ndeki o çirkin olaylar, bölge açısından iyi olan bir şey değil. Sonuçta orası da bir ibadethane olarak geçiyor. Gelen turistlerin ibadethanelerde daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Oraya gelenler belki kötü bir niyetle gelmediler ve oradaki görevli arkadaşlarımız da orayı art niyetle vermemiş. O arkadaşlar, turistlerin buralara kadar gelmesinden dolayı tarihi bilgi verdi. Daha sonra o olay oldu. Bunu istemiyoruz. Bu bölge, dinler ve diller merkezi olduğundan dolayı burada bulunan bütün ibadethanelerimiz, camilerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız hepsi kutsal bir yerdir. Bunun için gelen turistlerin giyim ve konuşmalarına daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Buraya gelen turistlerin tarihle ilgili bir şeyler götürmelerini istiyoruz. Orada olan üzücü olayda başlarındaki bayan, herkesin yanında özür diledi artık olan oldu" dedi.