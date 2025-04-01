'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı Her bayram öncesi ve sonrası artık klasik hale gelen ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:30 facebook

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