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        Haberler Gündem Dönüş trafiği başladı: 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu! - Kırıkkale trafik yoğunluğu haberleri

        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı

        Her bayram öncesi ve sonrası artık klasik hale gelen ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:30
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        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
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        Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü memleketlerinden dönen tatilciler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

        Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

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        Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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        #Kilit kavşak
        #bayram dönüşü
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