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        Tatil bitmeden erken dönüş başladı

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı. Sürücüler TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:33
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        Tatil bitmeden erken dönüş
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        9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı.

        İHA'nın haberine göre Ramazan Bayramı’nın son gününde, sürücüler TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4’üncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul’a dönüş için yollara düştü.

        Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

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