Kilosu yüzünden yataktan kalkamadığı için ona çocukları bakıyor

Kilosu yüzünden yataktan kalkamadığı için ona çocukları bakıyor

Milla, hayatı boyunca kilo sorunuyla uğraştı. Henüz küçük bir kızken babası ailesiyle pek ilgilenmeyince, tüm sorumluluğu annesi yüklendi. Annesi, bir sevgi göstergesi olarak öpmek, sarılmak gibi davranışlarda bulunmayan, duygusal olarak mesafeli bir kadındı ancak çocuklarını gayet iyi besliyordu.

Milla, "Kardeşim tabağını bitiremediğinde gizlice onunkini de yerdim" diye anlatıyor. "Böylece cezalandırılmazdık."

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Milla üç yaşındayken insanlar ona 'şişman' demeye başladı ve bu hayatı boyunca devam etti. Lise çağlarında kilosunun en üst seviyesine ulaşmıştı.

"Bir milyon yıl geçse hayatımın bu şekilde olacağını düşünmezdim" diyen Milla şu anda 700 lb yani neredeyse 318 kilo ve kendi başına hareket etme yetenğini kaybetmiş durumda.