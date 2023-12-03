Kilosu yüzünden yataktan kalkamadığı için ona çocukları bakıyor
Milla, her zaman kilolu biri olmuştu ancak 40'lı yaşlarına geldiğinde; doğum yapmasıyla beraber artan kilosu yavaş yavaş hareket kabiliyetini sıfırladı ve en sonunda onu yatağa bağımlı biri haline getirdi.
Milla, hayatı boyunca kilo sorunuyla uğraştı. Henüz küçük bir kızken babası ailesiyle pek ilgilenmeyince, tüm sorumluluğu annesi yüklendi. Annesi, bir sevgi göstergesi olarak öpmek, sarılmak gibi davranışlarda bulunmayan, duygusal olarak mesafeli bir kadındı ancak çocuklarını gayet iyi besliyordu.
Milla, "Kardeşim tabağını bitiremediğinde gizlice onunkini de yerdim" diye anlatıyor. "Böylece cezalandırılmazdık."
Milla üç yaşındayken insanlar ona 'şişman' demeye başladı ve bu hayatı boyunca devam etti. Lise çağlarında kilosunun en üst seviyesine ulaşmıştı.
"Bir milyon yıl geçse hayatımın bu şekilde olacağını düşünmezdim" diyen Milla şu anda 700 lb yani neredeyse 318 kilo ve kendi başına hareket etme yetenğini kaybetmiş durumda.
Milla, ilerleyen yıllarda eşi Elroy ile tanıştı ve hayal ettiği gibi çocuk sahibi oldu ancak ilk çocuktan sonra daha da kilo aldı. Milla ve Elroy daha sonra bazıları öz bazıları evlatlık olmak üzere 5 çocuklu bir aile kurdu.
Milla'nın 40'lı yaşları ise kilosunun her şeyi ele geçirdiği yaşları oldu; yavaş yavaş hareket kabiliyetini kaybetti. Evin işleri ve çocuk bakımını Elroy yapıyordu ancak ilerleyen yaşlarda onda da kalp rahatsızlıkları baş gösterdi ve hayatını çoğunlukla tekerlekli sandalyede geçirmeye başladı. Hayatın bütün sorumluluğu evin 5 çocuğuna kaldı.
"Onlar için bir anne değil, yüküm. Eskiden benimle Elroy ilgilenirdi ama şimdi her şey çocuklara kaldı. Bana bir şey getirmelerini istediğimde beni yatakta tutan şeyin bu olduğunu biliyorum ama yemek yemeyi kesemiyorum."
Elroy ise röportajında vicdan azabından bahsediyor: Ona, onu sevdiğimiz için istediği yemekleri veriyoruz. Ama bu ona zarar veriyor ve bunun için kendimi suçluyorum. Onu ölümüne seviyorum ki gerçekten yaptığım da bu! Karımı öldürüyorum.
Milla, durumunun gayet farkında ve daha iyi bir hayat yaşamak, çocuklarına annelik yapmak ve iyi hatırlanmak için yeni çözüm yolları arıyor.