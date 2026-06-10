Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix, hafta sonunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli'ye birincilik getirirken, Ferrari'nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton'a ise ikincilik sağladı.

Hamilton'un yarıştaki ikinciliğine, sevgilisi Kim Kardashian özel bir kutlama yaptı. Yarış boyunca tribünden Hamilton'ı seyreden Kardashian, yarış sonrası lüks yatta erkek arkadaşını öpücüklere boğarak kutladı.

Yarışın ardından Kim Kardashian, kardeşi Khloe Kardashian'la birlikte, Hamilton'ın lüks yatına geçti. Kardashian kardeşler, birbirleriyle renk uyumu yakaladıkları kıyafetleriyle dikkat çekti.

Yarışta ikincilik elde eden İngiliz pilot Hamilton da bir sürat teknesiyle lüks yata geçerek, kendisini bekleyen Amerikalı realite şov yıldızı sevgilisiyle buluştu.

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Kardashian, sevgilisi Hamilton'ın kollarına koşarak onu tebrik etti ve sevgi dolu bir kucaklaşma yaşadılar. İkili, ilk kez bu kadar samimi anlarına ait görüntü vermiş oldu.

45 yaşındaki Kardashian ile 41 yaşındaki sevgilisi Hamilton, bu yılın başlarından bu yana birlikte. Çift, ilk kez şubat ayında Amerikan Futbolu şampiyonluk maçı Super Bowl'u yan yana seyrederken görülmüştü.

Nisan ayında önce Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde, sonra Malibu tatilinde gündeme gelen çift, katıldıkları etkinliklerde el ele görüntü vermekten kaçınmıyor.

Kim Kardashian'ın Kanye West ile 2012'de başlayıp 2014'te evlilikle taçlanan ve 2022'de resmi olarak biten ilişkisinden dört çocuğu bulunuyor.