Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan KİM Market halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı, halka arz sonuçları açıklandı. Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Kim Market") paylarının borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu.

KİM MARKET HALKA ARZ İZAHNAMESİ

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklığının çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet payın halka arz edilmesine karar verildi.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (KİM MARKET) HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİM MARKET HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Kim Market halka arz talep toplama işlemleri 16-17 Eylül'de gerçekleşti.

KİM MARKET HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Kim market halka arzında talep toplama hisse fiyatı 3.50 TL olarak belirlendi. “En İyi Gayret Aracılığı” ve “Sabit Fiyat İle Talep Toplama” yöntemiyle halka arz edilecek KİM market halka arzında borsa kodu KİMMR olarak belirlendi.

KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kim market talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte gözler KİM Market halka arzın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan KİM Market'in borsada işlem görmesi Borsa İstanbul'da düzenlenecek gogn töreniyle başlayacak ancak tören tarihi henüz belli değil.

KİM MARKET HALKA ARZ SONUÇLARI

Konuya ilişkin olarak KAP’a yapılan açıklamada halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtilerek “Kim Market’in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187 bin 719 yatırımcı 65 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.” ifadelerine yer verildi.