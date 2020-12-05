Kim Milyoner Olmak İster Yarışması ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleştiriyor. Her cumartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanan yarışmaya başvurmak isteyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna cevap arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirtelim. İşte başvuru sırasında istenen bilgiler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sırasında istenen bilgiler;

*Fotoğraf

*TC Kimlik No

*Ad Soyad

*Yaşadığınız Şehir

*Doğduğunuz Yer

*Doğum Tarihiniz

*Cinsiyetiniz

*Telefon (Cep)

*Size ulaşabileceğimiz 2.Telefon

*E-Posta Adresi

*Aslen Nerelisiniz?

*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm

*Mesleğiniz

Çalıştığınız Kurumun Adı

Çalıştığınız Kurumdaki Bölümünüz

Çalıştığınız Kurumdaki Ünvanınız

*Medeni Durumunuz

*Hobileriniz

*Özel Bir Yeteneğiniz var mı?

*Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

*Ne Kadar Para Kazanmayı Hedefliyorsunuz? Kazandığınız Parayla Ne Yapmayı Planlıyorsunuz?

*Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

*Konuştuğunuz Diller

*Hangi Ülke Ve Şehirleri Gördünüz?

*En Beğendiğiniz Üç Kitap

*En Beğendiğiniz Üç Film

*Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

*Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?