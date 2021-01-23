Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Yıllardır sunucusu değişse de formatı ile seyircilerin en sevdiği bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 2021 yılında hiç ekrana gelmedi. Akıllara "Kim Milyoner Olmak İster bitti mi?" sorusu geldi. Peki Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yok. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Akıncı dizisinin tekrar bölümü yayında olacak. Programın yeni bölümü bu sene hiç yayınlanmadı, yeni bölümler ekrana gelecek mi henüz herhangi bir açıklama yok.