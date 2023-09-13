Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster ödül tablosu artırıldı! 2023 Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar?

Kim Milyoner Olmak İster'de ödül tablosu artırıldı! Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar? ATV ekranlarında yayınlanan bilgi-kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin'in kazandığı 1 Milyon TL'lik büyük ödül sonrası para ağacındaki miktarlar yükseltildi. Bu noktada "Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu, 5 Milyon TL'ye mi çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte, yeni Kim Milyoner Olmak İster para ağacı... Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:24 facebook

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde 24 yaşındaki Raiba Birsen Güvercin büyük ödülün sahibi olmuştu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışma programının yeni sezonunda para ödülleri arttırıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar, 5 milyon mu oldu? İşte, yeni Kim Milyoner Olmak İster ödül tablosu para ağacı...

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU? Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak; 1.Soru-2.000 TL 2.Soru-5.000 TL / BARAJ 3.Soru-7.500 TL 4.Soru-10.000 TL 5.Soru-20.000 TL 6.Soru-30.000 TL 7.Soru-50.000 TL BARAJ 8.Soru-100.000 TL 9.Soru-200.000 TL 10.Soru-300.000 TL 11.Soru-500.000 TL 12.Soru-1.000.000 TL 13.Soru-5.000.000 TL