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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimler kimler şampiyon oldu! İşte finallere damga vuran Survivor şampiyonları

Survivor 2022 All Star'da final heyecanı yaşanırken geçmiş Survivor şampiyonları gündeme geldi. İlk ve tek kadın şampiyon Merve Oflaz'dan iki kez üst üste şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'a kadar kimler kimler şampiyon oldu. İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları

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  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Survivor'da birinci olan isimler yeniden gündeme geldi. Her sene ayrı bir konsept ile ekranlara gelen Survivor yarışması son olarak fenomenleşmiş eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla yayınlanıyor. Yarışmanın izleyicileri ise geçtimişten günümüze kadar şampiyon olan isimleri araştırıyor. İşte Survivor şampiyonları...
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    İsmail Balaban - 2021
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Cemal Can Canseven - 2020
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Yusuf Karakaya - 2019
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Adem Kılıççı - 2018 
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Ogeday Girişken - 2017
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) - 2016
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Turabi Çamkıran (Turbo Turabi) - 2014 / 2015
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Hilmicem İntepe - 2013
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Nihat Altınkaya - 2012
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Derya Büyükuncu - 2011 
  • Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)

    Merve Oflaz - 2010

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