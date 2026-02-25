Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor: Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?
Vatandaşlık maaşı olarak da anılan Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi için hazırlık süreci sürüyor. Yapılan son açıklamalara göre programın, bu yıl içinde belirlenen pilot illerde uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye genelindeki şehirler ayrıntılı şekilde incelenerek kapsamlı bir ihtiyaç haritası oluşturulacak. Böylece hangi bölgelere, hangi türde ve ne kadar maddi destek sağlanacağı netlik kazanacak. Peki, vatandaşlık maaşı ödemeleri hangi tarihte başlayacak, hangi illeri kapsayacak?
Kamuoyunun bir süredir yakından takip ettiği vatandaşlık maaşı düzenlemesine ilişkin ayrıntılar giderek şekilleniyor. Yeni düzenlemenin bu yıl içinde uygulamaya alınması hedefleniyor. Buna göre modelin, seçilecek pilot illerde hane gelirini belli bir seviyeye tamamlamaya odaklanacağı; dolayısıyla ödemelerin tüm vatandaşlara eşit tutarda yapılmasının planlanmadığı belirtiliyor. İşte, mevcut bilgiler doğrultusunda vatandaşlık maaşı uygulamasında öne çıkan başlıklar…
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.