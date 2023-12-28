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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler KİMLİK HARÇ ÜCRETLERİ 2024: Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        KİMLİK HARÇ ÜCRETLERİ 2024: Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?

        Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Peki, kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:31
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        1

        Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

        2

        2024 KİMLİK DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

        Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre yeni kimlik kartlarının defter bedeli 130 TL, kayıp kimlik için ödeme ücreti ise 260 TL oldu.

        3

        PASAPORT, KİMLİK, MAVİ KART FİYATLARINA ZAM

        Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 liradan 174 liraya, pasaport defter bedeli 501 liradan 790 lira, ikamet izni bedeli 356 liradan 565 liraya çıktı. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 liradan 130 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 liradan 260 liraya çıktı.

        4

        KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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