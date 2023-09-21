Kimse 1 saatten fazla kalamıyor: Dünyanın en sessiz odası!
Gezegendeki en sessiz yer olarak bilinen Microsoft Audio Lab, -20.6 desibellik bir odadan oluşuyor. Odada şimdiye kadar kimse 1 saatten fazla kalmayı başaramadı.
Microsoft Audio Lab, -20,6 desibel ile dünyanın en sessiz yeri. Odaya girenler kendi kalp atışlarını, kan akışlarını ve eklem seslerini duydukları için bir saatten fazla duramıyor. Guinness Rekolar Kitabı'na giren Dünyanın En Sessiz Odası Microsoft Audio Lab'ın yapılmasının amacı ise göründüğünden farklı.
TEKNOLOJİK CİHAZLAR BU ODADA GELİŞTİRİLİYOR
Microsoft tarafından 2015 yılında Redmond genel merkezi içerisinde inşa edilen oda da geleceğin teknolojik cihazları geliştiriliyor. 30 cm kalınlığındaki duvarlar ses girişlerini engelliyor. Çalışanlar bu oda içerisinde elektronik cihazların sesini dinliyor.
Elektrik akımı geçerken kapasitörlerin devre düzeninde meydana gelen titreşimler tespit ediliyor ve klavyede yer alan her tuşun belli bir ses vermesi gibi farklı ayarlar bu oda da deneniyor.
ODANIN HER DETAYI ÖZEL OLARAK TASARLANDI
Normalde bir insanın duyma sınırı 0 desibel iken Microsoft çalışanları bu -24 desibellik oda da cihazların çalışma sistemini inceleyebiliyor. BBC'de yer alan habere göre küp şeklindeki odanın kenarları 6.36 metre uzunluğunda. Tüm yüzeyleri 1,2 metrelik ses emici süngerlerle kaplı.
Kapıların çevresinde ise ses izolasyonları bulunuyor. Böylece ses duvara çarparak yankı yapamıyor. Odanın en çok konuşulan özelliği ise içeri girdikten sonra insan vücuduna dair her sesin duyulması.
Odaya girenler dış dünyadan hiçbir ses duymadığı için bir süre sonra kulaklarında inanılmaz bir çınlama sesinin oluştuğunu söylüyor. Öte yandan Minnepolis'teki Orifeld Laboratuvarlarında inşa edilen yeni bir oda Guinness Dünya Rekorları'na başvuruda bulundu. Bu oda -24 desibel ile Microsoft'un rekorunu kırmayı hedefliyor.
Kaynak: İndigo
Fotoğraf: Microsoft