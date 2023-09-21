Haberler Dünya Kimse 1 saatten fazla kalamıyor: Dünyanın en sessiz odası! Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kimse 1 saatten fazla kalamıyor: Dünyanın en sessiz odası! Gezegendeki en sessiz yer olarak bilinen Microsoft Audio Lab, -20.6 desibellik bir odadan oluşuyor. Odada şimdiye kadar kimse 1 saatten fazla kalmayı başaramadı. Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:01 facebook

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Microsoft Audio Lab, -20,6 desibel ile dünyanın en sessiz yeri. Odaya girenler kendi kalp atışlarını, kan akışlarını ve eklem seslerini duydukları için bir saatten fazla duramıyor. Guinness Rekolar Kitabı'na giren Dünyanın En Sessiz Odası Microsoft Audio Lab'ın yapılmasının amacı ise göründüğünden farklı.

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TEKNOLOJİK CİHAZLAR BU ODADA GELİŞTİRİLİYOR Microsoft tarafından 2015 yılında Redmond genel merkezi içerisinde inşa edilen oda da geleceğin teknolojik cihazları geliştiriliyor. 30 cm kalınlığındaki duvarlar ses girişlerini engelliyor. Çalışanlar bu oda içerisinde elektronik cihazların sesini dinliyor.