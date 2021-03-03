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Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2021 kira artış oranı hesaplama örneği

Kira artış oranı hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mart ayı enflasyon oranları ve TEFE TÜFE oranları açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İşte kira artış oranı hesaplama 2021

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2021 kira artış oranı hesaplama örneği

Kira zam oranları belli olmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranı hesaplama işlemi için araştırmaya başvurdu. İşte, kira artış oranı 2021 hesaplama işlemi

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2021 NEDİR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE'de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2021 kira artış oranı hesaplamak isteyenler için, kira artış oranı 2021 hesaplama örneği şu şekilde;

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kiracının kira bedeli 1.128 lira olacak.

Eski kira: 1.200 lira, yeni kira: 1328 lira
Eski kira: 1300 lira, yeni kira: 1428 lira
Eski kira: 1400 lira, yeni kira: 1528 lira
Eski kira: 1500 lira, yeni kira: 1 628lira
Eski kira: 1600 lira, yeni kira: 1728 lira
Eski kira: 1700 lira, yeni kira: 1828 lira
Eski kira: 1800 lira, yeni kira: 2028 lira
Eski kira: 1900 lira, yeni kira: 2028 lira
Eski kira: 2000 lira, yeni kira: 2128 lira

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