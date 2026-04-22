Kıraathaneye ateş açtılar!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde motosikletli 2 saldırganın bir kıraathaneye ateş açması sonucu Erdal Polat hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kamil Ocak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 saldırgan, bir kıraathaneye ateş açtı. Kurşunlar kıraathanede bulunan Erdal Polat'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdal Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

