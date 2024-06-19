Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

Konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı temmuzda sona erecek. 2 Temmuz'da yeni dönem başlayacak. Kiralarda yeni dönemde zam oranı geçmişte olduğu gibi TÜFE'nin 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak güncel rakam takip edilecek ve "en çok" bu oranda artışa gidilecek.

Bazı ev sahipleri sınırlamanın kalkmasını beklerken, bazı kiracılar ise devam etmesini istiyor. Bazı emlakçılar ise ekonomik koşullardan dolayı kiracıların ciddi anlamda sıkıntı çektiğini belirterek "1+1 daire" kira fiyatlarının merkeze uzak bölgelerde 6 bin TL civarlarında başlığını ifade ediyor.