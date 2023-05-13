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Kiralık araçta 'ekonomi' dönemi

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 400 milyon TL’lik yatırım yaparak 13 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nden (TOKKDER) yapılan açıklamaya göre, sektörün aktif büyüklüğü Ocak-Mart döneminde 114.9 milyar TL’ye ulaşırken, filolardaki toplam araç sayısı ise 240 bin oldu. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, artan araç maliyetleri sebebi ile daha ekonomik ve düşük donanım seviyesine sahip araçlara yönelim olduğunu belirtti. Sektörün elektrikli araçlara geçişi ile ilgili de konuşan Ekici, "Ülkemizde elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacak. Araç kiralama sektörü de, müşterilerinin talepleri doğrultusunda, Togg ve diğer elektrikli araçlara filosunda mutlaka yer verecektir" dedi

Kiralık araçta 'ekonomi' devri
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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2023 ilk çeyrek sonuçlarını içeren raporunu açıkladı.

Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılının ilk çeyreğinde 10 milyar 400 milyon TL’lik yatırım yaparak 13 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 114 milyar 900 milyon TL’ye ulaşırken, toplam araç sayısı ise 240 bin oldu.

TOKKDER verilerine göre, Renault yüzde 19,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 16,2 ile Fiat, yüzde 10,9 ile Toyota ve yüzde 10,5 ile Ford takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 48,6’sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27,8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ VE HIBRIT ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2023 yılının ilk çeyreği sonunda yüzde 7’ye yükseldi.

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti.

Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 51.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 40.2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 8.5’e çıktı.

FİLODA SEDANLAR LİDER

TOKKDER raporuna göre, operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 59,5 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,3 ile ikinci sırada yer aldı. SUV tipi araçlar ise yüzde 11,1 ile üçüncü oldu. Bu araçları yüzde 1 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 69,8’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 30,2 olarak gerçekleşti.

'ARTAN MALİYETLER, EKONOMİK ARAÇ TALEBİNİ ARTIRDI'

Yavaşlayan küresel ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan bozulma, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların ticari hayatta zorluklara neden olduğunu vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Tüm bu zorluklara rağmen araç kiralama kuruluşları müşteri taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyor. Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, yeni araç tedarikinde halen devam eden sıkıntı nedeniyle sektörümüz arzu edilen büyümeyi yakalayamıyor. Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar" dedi.

'MÜŞTERİ İSTERSE TOGG'U DA KİRALARIZ'

İnan Ekici, Türkiye’nin mobilitede elektrifikasyona hızla hazırlandığını belirterek, "Gerek yerli elektrikli otomobilimiz Togg’un yollara çıkması gerekse şarj istasyonu sayısının günden güne yaygınlaşması bu yolda atılan önemli adımlardan bazıları. Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Araç kiralama sektörü de, müşterilerinin talepleri doğrultusunda, Togg ve diğer elektrikli araçlara filosunda mutlaka yer verecektir. Kiralama yöntemi sayesinde tüketiciler, elektrikli araçları başlangıç maliyeti ve ikinci el fiyat belirsizlik riski olmaksızın, makul aylık kira ödemeleri ile edinebilecek. Gelecekte enerji tasarrufu daha da ön planda olacak, şirketler sürdürülebilir teknolojilere daha çok yatırım yapacak, kademeli olarak önce tam elektrikli, sonra da otonom araçları hem paylaşım hem kiralama sektöründe kullanacağız” şeklinde konuştu.

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