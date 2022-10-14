Kiraya zam geldi! Oteli ateşe verdi!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında sabah saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
OLAY YERİNE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.
BARIN İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O.'yu (30) gözaltına aldı.
YANGININ NEDENİ KİRA ZAMMI
Şüpheli M.O.'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.
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