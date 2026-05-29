        Kırcaali Belediye Başkanı sorguya alındı | Dış Haberler

        Kırcaali Belediye Başkanı sorguya alındı

        Bulgaristan'da Kırcaali Belediye Başkanı ve Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı Erol Mümün, kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı. Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 01:47 Güncelleme:
        Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev'in yaptığı açıklamaya göre Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün 5 milyon levadan fazla değere sahip bir kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı.

        HÖH milletvekilleri, destekçileri ve belediye çalışanları, Mümün'e destek vermek amacıyla sorgulandığı emniyet önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan gelişmeler Bulgaristan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

        İHALE SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER VE BELGELERİN İNCELEMEYE ALINDI

        HÖH milletvekili Bayram Bayram, Mümün'ün sorguya çağrıldığını ve kendisine resmi olarak tebligat yapıldığını söyledi. Bayram ayrıca belediye binasında polisin arama yaptığını belirtti. Olayın sadece Mümün'e değil, partiye ve destekçilerine yönelik "siyasi amaçlı bir baskı" olduğunu vurgulayan Bayram, "Bunu Haklar ve Özgürlükler Hareketi'ne ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğuna bir mesaj olarak alıyoruz" dedi. İhale sürecindeki işlemler ve belgelerin incelemeye alındığı öğrenildi.

        "BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ"

        HÖH milletvekili Ayten Sabri emniyet önünde yaptığı açıklamada, "Hepimiz belediye başkanımızın arkasında durduğumuz göstermek için buradayız. Bayramımızın ikinci gününde belediye başkanımızın bu şekilde sorguya alınması haksızlık. Burda toplananlar için haksızlık. Biz her zaman belediye başkanımızın arkasındaydık, aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Her zaman buradayız. Halkımızı da en iyi şekilde temsil ettiğimiz düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

