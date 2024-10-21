Lüleburgaz'da öğrenciler çiçek dikti
Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler çiçek dikti.
Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler çiçek dikti.
Lüleburgaz Belediyesince Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş öğrenciler ile birlikte çiçek dikti.
Pektaş, çocuklarda yeşil çevre bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu ifade eden Pektaş, doğanın önemini çocuklara anlattıklarını kaydetti.
Etkinlikte mevsime uygun çiçekler dikildi, öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı.
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