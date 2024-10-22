Kırklareli Valisi Turan, müze ve kültür evlerini gezdi

Kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu ifade eden Turan, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Turan, müze ve kültür evlerinin şehrin geçmişi ile geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Kırklareli Müzesi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, müze ve kültür evlerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.