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        Kırklareli'nde trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:24
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        Kırklareli'nde trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Lüleburgaz'dan Edirne'ye giden yük treni, Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 39 ABP 110 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü M.A.D.O, sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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