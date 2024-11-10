Kırklareli'nde trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

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