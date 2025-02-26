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        Vize'de "Pi Günü" etkinliği gerçekleştirildi

        Vize Namık Kemal Ortaokulunca "Pi günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:37
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        Vize'de "Pi Günü" etkinliği gerçekleştirildi
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        Vize Namık Kemal Ortaokulunca "Pi günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Okulun fuaye alanında yapılan etkinlikte matematikte sabit 'pi' sayısı kullanılarak öğrenciler arasında "Pi'nin Sihri" ve "PiVivor" yarışmaları ile kelime, hafıza, bilgi yarışmaları yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de öğrencilerin yarışmalarına katıldı.

        Akdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, matematiği farklı teknik ve etkinliklerle öğrencilere daha çok sevdirmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Akdemir, tüm okullarda bu tür etkinliklerin yapılması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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