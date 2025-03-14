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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İşte biz halkıyla, Romanıyla, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:37
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İşte biz halkıyla, Romanıyla, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Bakan Bak, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

        Bakan Bak'ı valilik önünde Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile protokol üyeleri karşıladı.

        Valilik anı defterini imzalayan Bak, Vali Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle de bir araya gelen Bak, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

        - "Durmak yok, yola devam"

        Bak, Lüleburgaz ilçesinin Altıyol Mahallesi'nde Biz Bize Yeteriz Derneğince düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla buluştu.

        Mehteran takımı tarafından karşılanan Bak, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.

        Bak, burada yaptığı konuşmada, bu güzel halk sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Kendisinin Kasımpaşa'da yetiştiğini ifade eden Bak, sınıf arkadaşları ve dostlarıyla çok güzel anılar biriktirdiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasını sürdüren Bak, "O sizi asla unutmaz, siz de asla onu unutmuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Mübarek ramazanınızı tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini aktaran Bak, Kırklareli'nde bakanlık olarak salon, yüzme havuzu, öğrenci yurdu, halı saha ve tesisler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. Hep beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, bu güzel insanlarla beraber bu sokakta halk iftarında beraber olmaktan gurur duyuyoruz. İşte biz halkıyla, Romanıyla, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Durmak yok, yola devam. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz, Rabb'im tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyoruz."

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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