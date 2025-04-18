Kırklareli'nde "Dil Festivali 39 Projesi" ödül töreni yapıldı

Yarışmalara 28 okuldan 210 öğrencinin katıldığını ifade eden Özefsun, yarışmaların bu yıl ikincisinin yapıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.