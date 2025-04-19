Kırklareli'nde tır yangını
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Kırklareli Otoyolunda hareket halindeki bir tırın dorsesi alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.
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