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        Kırklareli'nde tır yangını

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:46
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        Kırklareli'nde tır yangını
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul-Kırklareli Otoyolunda hareket halindeki bir tırın dorsesi alev aldı.

        Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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