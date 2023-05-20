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8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

Kırklareli Müzesi'nde sergilenen eserlerin yarıdan fazlasını Anadolu'dan Trakya'ya gelen insanların 8 bin 200 yıllık köy yaşamında ve tarımda kullandığı objeler oluşturuyor

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  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Kırklareli Müzesi, tahnitlerin yer aldığı tabiat köşesi, folklorik unsurların yansıtıldığı bölümleri, buzul çağından Roma'ya, Traklar'dan Geç Osmanlı dönemi eserleriyle ziyaretçi çekiyor.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Müzede sergilenen objelerin yarısından fazlasını, kazı çalışması 1993 yılında başlayan ve 18 yıl süren Aşağıpınar höyüğünden çıkan eserler oluşturuyor. 8 bin 200 yıl önceki tarımın nasıl yapıldığına ışık tutan eserler, müzeyi ziyaret edenlerin en çok incelediği bölüm arasında yer alıyor.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    "TARIMA DAYALI İLK KÖY ÖRNEĞİ"

    Kırklareli Müzesinde görevli müze araştırmacısı İlknur Yaz, müzede yaklaşık 7 bin 500 eserin bulunduğunu söyledi.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Koleksiyonun yüzde 60'ının Aşağıpınar'da bulunan eserlerin oluşturduğunu ifade eden Yaz, kazıda bulunan objelerin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini anlattı.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ÖNE ÇIKAN ESERLER ARASINDA

    Aşağıpınar'ın tarıma dayalı ilk köy hayatının başladığı, hayvanların evcilleştirildiği bir yer olduğunu belirten Yaz, şu bilgileri verdi:
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    "Burada yapılan kazılar sonucu elde edilen eserler de müzemizde sergilenmektedir. Aslında biz Aşağıpınar'a 'Doğu Trakya'nın Göbeklitepesi' de diyebiliriz. O dönemi temsil eden, o dönemde insanların günlük hayatlarında kullandıkları el baltaları, kemik aletler, kil bilezikler, kemik kaşıklar, kap kacak bulunuyor.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Bunun haricinde törenlerde kullandıkları törensel kaplar, figürler, ana tanrıça heykelcikleri bulunuyor."Yaz, 2011 yılında bulunan ve Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi'nin logosu olarak kullanılan ana tanrıça heykelciğinin sergilenenler arasında en dikkati çeken eser olarak öne çıktığını vurguladı.
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Ziyaretçilerin heykelciğe çok ilgi gösterdiklerini anlatan Yaz, şöyle devam etti:

    "Şimdi bilinçli olarak gelip müzemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz, Anadolu'da gördükleri ana tanrıça heykelcikleriyle buradaki ana tanrıça heykelciliğini karşılaştırdıklarında aralarında fark olduğunu hissediyor ve görüyor. Bunun sebebini merak ediyorlar. 
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Çünkü dönem Anadolu'da da Trakya'da da neolitik dönem. Ama bir üslup özelliği söz konusu. Zaten bizim ana tanrıçamızın en önemli ve en belirgin özelliği, diğer ana tanrıçalardan ayrılan özelliği de bu üslup farklılığıdır. 
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

    Ana tanrıça heykelciğimizin en belirgin özelliği, hem Anadolu hem Balkan kültürünün özelliklerini taşıması. Mezopotamya'da başlayan neolitik dönem kültürü doğu Trakya'dan Avrupa'ya yayılmıştır."
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor
  • 8 bin 200 yıllık tarım objeleri tarihe ışık tutuyor

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