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        Haberler Televizyon Kirli Sepeti konusu nedir, hangi diziden uyarlama? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları

        Kirli Sepeti konusu nedir, hangi diziden uyarlama? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları

        Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisi 24 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu akşam 2 bölümü yayınlanacak olan dizi hakkında merak edilen, "Kirli Sepeti dizi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:57
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        Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi geçtiğimiz 24 Eylül günü ilk bölümüyle yayınlandı. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kirli sepeti hakkında araştırılan, “FOX TV Kirli Sepeti dizi oyuncuları ve konusu” konularını sizler için derledik.

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        KİRLİ SEPETİ KONUSU

        Krizantem Evleri'nde bakıcı olarak görev yapan Meryem'in ölümü, site sakinlerinin yalnızca bir kısmını etkiler. Ev sahipleri, hayatlarına normal şekilde devam ederlerken, yıllarca hizmet veren Songül, hem kendi hem de kızı İlkgül için zorlu bir süreçle karşı karşıyadır.

        Songül, İlkgül'ün ayakta kalmasına yardımcı olmaya çalışırken, aynı evde beklenmedik bir olaya tanık olan Medine, hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalır. Bu sırada arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye, beklenmedik bir şekilde daha büyük sorunların içine sürüklenir.

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        KİRLİ SEPETİ DİZİSİ OYUNCULARI

        Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

        Ayça Bingöl,

        Ceren Moray,

        Cansu Tosun,

        Serkay Tütüncü,

        Halil İbrahim Ceyhan,

        Melisa Döngel,

        Gözde Seda Altuner,

        Bestemsu Özdemir,

        Aleyna Özgeçen,

        Deniz Sarıkaş,

        Nihan Doğa,

        Serhat Kılıç,

        Devrim Yakut.

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        KİRLİ SEPETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Kirli Sepeti dizisinin senaryosunu Merve Girgin Aytekin kaleme alıyor. Dizi uyarlama veya gerçek bir hikayeden alıntı değildir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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