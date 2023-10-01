Kirli Sepeti konusu nedir, hangi diziden uyarlama? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları

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KİRLİ SEPETİ KONUSU

Krizantem Evleri'nde bakıcı olarak görev yapan Meryem'in ölümü, site sakinlerinin yalnızca bir kısmını etkiler. Ev sahipleri, hayatlarına normal şekilde devam ederlerken, yıllarca hizmet veren Songül, hem kendi hem de kızı İlkgül için zorlu bir süreçle karşı karşıyadır.

Songül, İlkgül'ün ayakta kalmasına yardımcı olmaya çalışırken, aynı evde beklenmedik bir olaya tanık olan Medine, hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalır. Bu sırada arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye, beklenmedik bir şekilde daha büyük sorunların içine sürüklenir.