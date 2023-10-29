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        Haberler Televizyon Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Fox TV dizisi Kirli Sepeti final mi yaptı, bitti mi?

        Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Kirli Sepeti bitti mi, final mi yaptı?

        Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yeni dizilerinden Kirli Sepeti, yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda gündem olmuş durumda. Başrollerini ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Ceren Moray ile Cansu Tosun'un paylaştığı dizi, bu akşam yayın akışında görünmüyor. Peki, Pazar günleri ekranlara gelen Kirli Sepeti dizisi ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:29
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        Senaryosunu Merve Girgin Aytekin'in kaleme aldığı yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Fox TV' dizisi ‘Kirli Sepeti’, 6. yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği sorusuyla merak konusu oldu. İşte, Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümüne ilişkin son bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KİRLİ SEPETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

        Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Kirli Sepeti dizisi, bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında yayınlanacak Atatürk filmi dolayısıyla 5 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek.

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        KİRLİ SEPETİ SON. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        İlkkan’ın tutuklanması Songül ve İlkgül’ü perişan eder. İlkkan’ın gerçekten katil olabileceğinden panik olan Canan ise bu konuda Songül’ün üzerine gider ve bu ona ağır gelince Songül Canan’ı temelli terk eder.

        Fakat Songül’e gelen en ağır darbe oğlunun haberini alınca onunla yüzleşmeye gelen kocası olur. Tüm öfkesini Kahraman’dan çıkaran İlkgül, ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Medine’yi Meryem’in öldüğü eve sokma planını hızlandırır

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        O eve girmekten ölesiye korkan Medine ise Songül için tüm tehlikeleri göğüslenmeye kararlıdır. Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görünce vicdan azabı çekmeye başlar.

        Fakat Aylin’in Yasemin’in aklını kötü planlar ile çelmesi ile bu kavga çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacaktır. Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.

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        29 EKİM FOX TV YAYIN AKIŞI

        12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR

        14:30 FOX'TA CUMHURİYET COŞKUSU

        16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI

        18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS

        19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

        20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI

        21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI

        23:15 OBJEKTİFİN ARDI: ATATÜRK

        00:00 Bambaşka Biri

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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