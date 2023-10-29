Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? Fox TV dizisi Kirli Sepeti bitti mi, final mi yaptı?
Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yeni dizilerinden Kirli Sepeti, yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda gündem olmuş durumda. Başrollerini ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Ceren Moray ile Cansu Tosun'un paylaştığı dizi, bu akşam yayın akışında görünmüyor. Peki, Pazar günleri ekranlara gelen Kirli Sepeti dizisi ne zaman yayınlanacak?
Senaryosunu Merve Girgin Aytekin'in kaleme aldığı yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Fox TV' dizisi ‘Kirli Sepeti’, 6. yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği sorusuyla merak konusu oldu. İşte, Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümüne ilişkin son bilgiler...
KİRLİ SEPETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Kirli Sepeti dizisi, bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında yayınlanacak Atatürk filmi dolayısıyla 5 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek.
KİRLİ SEPETİ SON. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlkkan’ın tutuklanması Songül ve İlkgül’ü perişan eder. İlkkan’ın gerçekten katil olabileceğinden panik olan Canan ise bu konuda Songül’ün üzerine gider ve bu ona ağır gelince Songül Canan’ı temelli terk eder.
Fakat Songül’e gelen en ağır darbe oğlunun haberini alınca onunla yüzleşmeye gelen kocası olur. Tüm öfkesini Kahraman’dan çıkaran İlkgül, ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Medine’yi Meryem’in öldüğü eve sokma planını hızlandırır
O eve girmekten ölesiye korkan Medine ise Songül için tüm tehlikeleri göğüslenmeye kararlıdır. Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görünce vicdan azabı çekmeye başlar.
Fakat Aylin’in Yasemin’in aklını kötü planlar ile çelmesi ile bu kavga çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacaktır. Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.
29 EKİM FOX TV YAYIN AKIŞI
12:30 FOX'TA ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR ASIR
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16:30 FOX'TA CUMHURİYET DESTANI
18:30 FOX'TA YÜZYILLIK MİRAS
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 ATATÜRK CUMHURİYET ÖZEL PROGRAMI
21:00 ATATÜRK TV ÖZEL YAYINI
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