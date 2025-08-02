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        Haberler Yaşam Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli’de görüntülendi

        Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli’de görüntülendi

        Tunceli'de, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:17
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        Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli'de görüntülendi
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        Tunceli’de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

        Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

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        #Arap tavşanı
        #Tunceli
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