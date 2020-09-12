Kırmızı Oda son bölümü izlendi. Her hafta farklı konularla seyirci karşısına çıkan Kırmızı Oda'da bu akşam Melisa Sözen'in canlandırdığı Ayla karakteri vardı. İşte Kırmızı Oda 2. son bölümünden detaylar...

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.