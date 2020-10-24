Kırmızı Oda dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. İşte Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı...

KIRMIZI ODA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım'a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor.

İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.