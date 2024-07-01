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        Haberler Yaşam Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Kirazın ağrıyan kaslara bile etkisi varmış! Kiraz Vücuda 6 faydası ile şaşırtıyor

        Kırmızı şifa: Kalbi korumadan gut hastalığına iyi gelmesine kadar kirazın vücuda sağladığı yararlar!

        Kiraz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak sofralarımızı süslüyor. Ancak bu kırmızı ve lezzetli meyve sadece tadıyla değil, sağlık üzerindeki sayısız faydasıyla da dikkat çekiyor. Peki, içeriğindeki zengin vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde kirazın sağlığımıza olan faydaları neler olabilir? İşte, bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar kirazın vücuda 6 faydası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:22
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        Kirazlar küçük çekirdekli meyvelerdir, yani içlerinde bir çekirdek veya tohum bulunur. Çeşitli renklerde yetişirler ve tatlı veya ekşi olarak ikiye ayrılırlar. Birçok insan tarafından sevilerek tüketilen bu meyvenin vücuda sağladığı birçok faydası vardır. Haberimizde ağrıyan kasları rahatlatmasından kan şekerini düşürmeye yardımcı olarak diyabete iyi gelmesine kadar bazı yararlarını derledik. İşte, kirazın faydalarına dair detaylar...

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        1. İLTİHABI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

        Kirazın antioksidan özelliği vardır ve kiraz tüketmek vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Yani, antioksidanlar iltihaplanmaya karşı koruma sağlayarak kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara katkıda bulunabilecek serbest radikallerle savaşır.

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        Bununla birlikte Tıpta Tamamlayıcı Tedaviler dergisinde 2022’de yayınlanan ve daha önce yayınlanmış 10 çalışmanın analizini içeren araştırmada ekşi kirazların, C-reaktif protein (CRP) adı verilen inflamatuar bir belirtecin kan düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu. Yani iltihaplanma meydana geldiğinde CRP seviyeleri artar, kirazın ise bunu azalttığı bulundu.

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        2. AĞRIYAN KASLARI RAHATLATABİLİR

        Uluslararası Spor Beslenme Derneği dergisinde 2010’da yayınlanan araştırmada uzun mesafe koşucuları üzerinde çalışmalar yapıldı ve bunun sonucunda vişnelerin ve vişne suyunun, egzersizden sonra ağrıyan kasları yatıştırabileceği bulundu.

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        Bununla birlikte diyetisyen Carly Sedlacek’e göre vişnelerin iltihap giderici özellikleri, ağrıyı azaltmak için iltihap giderici ilaçlardan olan ibuprofen görevini görür. Yani, bu ilacı içerek yan etkileri almaktansa kiraz yiyerek ağrıyı azaltmanın daha iyi olacağını düşünüyor.

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        3. GUT HASTALIĞINA İYİ GELEBİLİR

        Gut, çok ağrılı olan yaygın bir iltihaplı artrit türüdür. Ağrı gibi gut semptomları mevcut olduğunda, gut atağı veya alevlenmesi olarak bilinir. Hastalığın bir tedavisi olmasa da semptomları yönetilebilir ve hatta önlenebilir.

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        Kiraz ürik asidi düşürebildiği için gut hastalığına karşı koruyucu etki gösterebilir. Fonksiyonel Gıdalar dergisinde 2020’de yayınlanan araştırmaya göre ürik asit, kanda biriktiğinde gut hastalığına neden olabilen bir atık üründür ve tatlı kirazların kadınlarda ürik asit düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.

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        4. KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

        Kiraz yemenin bir diğer faydası meyvenin glisemik indeksinin düşük olmasıdır. Yani bir gıdanın glisemik indeksi, o gıdanın kan şekerini yükseltmesinin ne kadar sürdüğünü ölçer. Kiraz gibi düşük glisemik indeksli gıdalar, kan şekerini yavaşça artırır ve diyabeti daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Ancak Sedlacek, meyvenin hala bir karbonhidrat olması nedeniyle ölçülü olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

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        5. DAHA DİNLENDİRİCİ BİR UYKU SAĞLAYABİLİR

        Pienal Araştırma dergisinde 2013 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre kirazlar, uykuyu ve ruh halini etkileyen melatonin açısından zengin bir kaynaktır. Melatonin, uykusuzluk çekenler için faydalı olabilir çünkü uykuyu tetikleyip daha rahat uyumayı sağlayan bir kimyasaldır.

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        6. KALBİ KORUYABİLİR

        Bir fincan taze kirazda 260 miligram potasyum, az miktarda sodyum ve yüksek miktarda bitki sterolü (fitosterol) bulunur. Sedlacek, "Yüksek potasyumlu, düşük sodyumlu yiyecekler, ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, kan basıncınızı düşürmenize ve kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir" diyor.

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        Ayrıca bitki sterollerini tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin etkili ve doğal bir yoludur, bu da kalp sağlığına iyi gelen bir diğer harekettir.

        Kaynak: Complementary Therapies in Medicine, Journal of Functional Foods, Cleveland Clinic, Health Journal of the International Society of Sports Nutrition, Medical News Today, Journal of Pineal Research

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