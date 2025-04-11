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        Haberler Gündem Çevre Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL "atık su" cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan dereye döktüğü tespit edilen Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza uyguladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:37
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        Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza
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        Atık suyu arıtmadan dereye döktüğü tespit edilen Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, Kırşehir Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

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        Çevre kirliliği nedeniyle Kırşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

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        #çevre kirliliği
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