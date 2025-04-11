Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL "atık su" cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan dereye döktüğü tespit edilen Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza uyguladı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu
Atık suyu arıtmadan dereye döktüğü tespit edilen Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon TL ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, Kırşehir Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi..png
Çevre kirliliği nedeniyle Kırşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.