Kırşehir'de 5 "angut" kuşuna el konuldu

Kırşehir'de bir evde beslenen 5 "angut" kuşuna el konuldu Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada bulunan 5 anguta el konuldu

Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:42 facebook

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