Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir haberleri: Elektrik teli koptu! Evinin önüne düştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Elektrik teli koptu! Evinin önüne düştü!

        Kırşehir'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kopup evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılan 53 yaşındaki Resul Avcıoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik teli koptu! Evinin önüne düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırşehir'de olay, merkeze bağlı Ulupınar köyünde meydana geldi. Resul Avcıoğlu (53), koparak evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapıldı.

        ÇOCUKLARI 112'YE HABER VERDİ

        DHA'daki habere göre Avcıoğlu’nun durumu fark eden çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        EVİNİN ÖNÜNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Avcıoğlu’nun cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı

        İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahların çekildiği ve sokak ortasında linç girişimine dönüşen kanlı bir olaya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de darp sonucu yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı  

        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!