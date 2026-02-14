Elektrik teli koptu! Evinin önüne düştü!
Kırşehir'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kopup evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılan 53 yaşındaki Resul Avcıoğlu, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı
Kırşehir'de olay, merkeze bağlı Ulupınar köyünde meydana geldi. Resul Avcıoğlu (53), koparak evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapıldı.
ÇOCUKLARI 112'YE HABER VERDİ
DHA'daki habere göre Avcıoğlu’nun durumu fark eden çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EVİNİN ÖNÜNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Avcıoğlu’nun cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.