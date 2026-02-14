İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahların çekildiği ve sokak ortasında linç girişimine dönüşen kanlı bir olaya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de darp sonucu yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı