Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'deki dağları konu alan belgeselin gösterimi yapıldı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kırşehir İl Temsilciliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Dağları Doğası ve Kültürüyle Kırşehir" projesi kapsamında kentin dağlarını anlatan belgesel hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'deki dağları konu alan belgeselin gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kırşehir İl Temsilciliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Dağları Doğası ve Kültürüyle Kırşehir" projesi kapsamında kentin dağlarını anlatan belgesel hazırlandı.

        Proje kapsamında dağcılar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden tarih, biyoloji ve coğrafya alanlarındaki bilim insanlarından ekip oluşturuldu. Belirlenen dağların zirvesine çıkan ekip, bölgelerin bitki çeşitliliğini, jeolojik yapısını, kültürel geçmişini ve tarihini inceledi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programında, projeyi birçok paydaşla birlikte hayata geçirdiklerini belirtti.

        Kırşehir'in dağlarını, doğal güzelliklerini tanıtmak için yola çıktıklarını ifade eden Şahin, "Filmi Eskişehir'de çekilse de bize göre Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'dedir. Gönül Dağı, Kırşehir'in dağıdır. Bunu daha fazla öne çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

        Proje sorumlusu ve TDF Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek de Kırşehir'deki dağlardan herkesin haberinin olmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çağırkan köyündeki Baran Dağı, Çayağzı köyündeki Cemele Kale Tepe, Demirli köyündeki Gönül Dağı'nı tercih ettik. Çünkü bunlar doğası ve kültürüyle şehrin öne çıkan yerleri ve buralar en yüksek dağlık alanlar. Orada yaşayanların bu doğal güzelliklere karşı duyarlılığının da görülmesini istedik. Gönül Dağı'nın en fazla layık olduğu yer Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'dir. Kırşehir'de babasının köyünün sırtını verdiği Baran Dağı'nın en yüksek noktasıdır Gönül Dağı. Biz oraya tırmandık, zirvesine tabelasını ve şanlı Türk bayrağımızı da diktik. İnşallah buraya tırmanışlar da devam edecek."

        Konuşmaların ardından 22 dakikalık belgesel salondakilere izletildi, etkinlikte projeye katkı sunanlara hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi
        Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi
        KAEÜ "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı
        KAEÜ "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Öğretmen Akademileri açılış programına katıldı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Öğretmen Akademileri açılış programına katıldı
        Kırşehir'de genç kızın burnunu kıran AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkan...
        Kırşehir'de genç kızın burnunu kıran AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkan...
        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak...
        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak...
        Kırşehir'de AK Parti'nin 2 ilçede kongresi tamamlandı
        Kırşehir'de AK Parti'nin 2 ilçede kongresi tamamlandı