İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan coğrafi işaretli çirleme ve cemele biberinden yapılan dolma, Ahi çorbası, Ahi helvası, besmeç, çığırtma, su böreği, sütlaç ve gül şerbeti gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.