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Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan Karaca: "Kırşehirlilerden tek isteğim, emanet edeceğim milyonlarca ağaca evlatları gibi bakmaları ve onları koruyup kollamaları"

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 18 yıl görev yaptığı kente, orman varlığını iki katına çıkararak veda etti.

Karaca, AA muhabirine, 2003 yılında başladığı görevini bugün itibariyle tamamladığını söyledi.

Kentte yaklaşık 18 yıl bu görevi sürdürdüğünü belirten Karaca, geçen sürede 30 milyon fidanı toprakla buluşturarak irili ufaklı birçok orman alanı oluşturduklarını ifade etti.

Kurumdaki tüm çalışanların özveri ile görev yaptığını vurgulayan Karaca, Kırşehir'i yıllar sonra orman varlığından gelir elde eden bir şehir haline getirdiklerini aktardı.

Göreve başladığı 2003 yılından itibaren kurum olarak orman varlığını yüzde 3,5'tan yüzde 7'ye yükselttiklerini vurgulayan Karaca, Kırşehir'deki görevini tamamlamanın huzurunu yaşadığını aktardı.

Karadenizli olması nedeniyle ormana ve ağaca ayrı önem verdiğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"18 yıl burada güzel işlere hep birlikte imza attık. 30 milyona varan fidan diktik. Büyük küçük ormanlar oluşturduk. Hayvanlara barınak, yaşam alanı oluşturmaya, kirlenen havayı temizlemeye, çevreyi korumaya çalıştık. Güzel dostlar kazandım ve heybeme güzellikler koydum. Kırşehirlilerden tek isteğim, emanet edeceğim milyonlarca ağaca evlatları gibi bakmaları ve onları koruyup kollamaları."

Karaca, çalışmalarını tayin edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde araştırmacı olarak sürdüreceğini dile getirdi.

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